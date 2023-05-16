Milli Eğitim Bakanı Özer'den 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirme

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, "Millet, iradesini tecelli ettirdi ve hem Cumhur İttifakı'na Mecliste hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığına çok yüksek bir teveccüh gösterdi. İnşallah 15 gün içinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir. " dedi.

Özer, ODTÜ Teknokent'te katıldığı programın ardından basın mensuplarının 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Seçimlerin demokrasinin şöleni olduğunu belirten Özer, şunları söyledi:

"Burada önemli olan milletin iradesine hiçbir dayatma olmadan süreçlerin suhulet içinde neticelenmesi. Tabii zorlu bir süreç geçti, özellikle uluslararası kuruluşlar sürece çok fazla müdahil olmaya çalıştılar. Ama millet, iradesini tecelli ettirdi ve hem Cumhur İttifakı'na Mecliste hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın adaylığına çok yüksek bir teveccüh gösterdi. Ama alınan oy yeterli olmadı, ikinci tura kaldı. İnşallah 15 gün içerisinde bu süreç başarılı bir şekilde neticelenecektir. Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Seçim sürecinin kendileri için de zorlu geçtiğine işaret eden Özer, "Hem Milli Eğitim Bakanı olarak hem de milletvekili adaylığıyla ilgili süreçleri yönetebilmek; ilk defa böyle bir süreci yaşadım. Şu anda milletvekili seçildik ama milletvekili değiliz. Yemin etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ben şu anda Milli Eğitim Bakanı olarak konuşuyorum. İnşallah ülkemiz için hayırlı olur." diye konuştu.