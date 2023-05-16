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Yeni dönem parlamentonun 'ünlü' yüzleri

TBMM 28. Dönem milletvekilleri arasında sanat, spor ve medya dünyasından ünlü simalar yer alıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 12:45, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 12:46
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Yeni dönem parlamentonun 'ünlü' yüzleri

28. Dönem parlamentosunda sanat, spor ve medya dünyasından kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de yer alacak.

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, TBMM milletvekili dağılımı da belli oldu. Meclis'e giren milletvekilleri arasında ünlü isimler de yer alıyor.

Eski futbolcu Ünal Karaman, eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, gazeteciler Cengiz Çandar, Tuncay Özkan, Ali Öztunç, Şebnem Bursalı, Hulki Cevizoğlu, Osman Gökçek Meclis'e girmeye hak kazanan ünlü isimler oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" şarkısını da besteleyen müzisyen ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları, İstanbul 3. bölgeden AK Parti milletvekili oldu.

AK Parti'nin ünlü yüzlerinden biri de Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa 1. sıradan milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazandı.

2006'da düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'nda "Veet Türkiye Güzeli" seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti'den Aydın milletvekili oldu.

Gazeteciler Hulki Cevizoğlu İstanbul, Şebnem Bursalı İzmir, Osman Gökçek Ankara'dan AK Parti milletvekili olarak seçilen isimler arasında yer aldı.

- Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş de Meclis'e girdi

Eski milli futbolcu ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ünal Karaman, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş da İYİ Partiden milletvekili seçildi.

28. Dönemde Ünal Karaman Konya, Ayyüce Türkeş Taş ise Adana milletvekili olarak görev yapacak.

Meclis'in yeni yüzleri arasında Diyarbakır Barosu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi de yer alıyor. Türkan Elçi, CHP İstanbul 3. bölgeden milletvekili seçildi.

Eski diplomat Namık Tan da CHP listelerinden seçilme başarısı gösterdi.

27. Dönemde de milletvekili olan Ali Öztunç tekrar CHP Kahramanmaraş milletvekili olarak seçildi. İzmir'den 25, 26 ve 27. Dönemde milletvekilliği yapan CHP'li Tuncay Özkan, 28. Dönemde de parlamentoda yer alacak.

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