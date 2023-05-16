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Yeni Meclisteki en yaygın isimler Mehmet ve Mustafa

Milletvekili seçimleri sonucu oluşan 28'inci Dönem Meclisinde en fazla Mehmet isimli milletvekili bulunuyor- Yeni Mecliste 31 milletvekili Mehmet ismini taşırken bunu 26 isimle Mustafa takip ediyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 14:25, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 15:37
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Yeni Meclisteki en yaygın isimler Mehmet ve Mustafa

Milletvekili genel seçimleri sonucu oluşan 28'inci Dönem Parlamentosunda en yaygın iki isim Mehmet ve Mustafa olarak sıralandı.

14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM'ye giren 600 milletvekili arasında en fazla Mehmet isimli milletvekili yer alacak. 31 milletvekili Mehmet ismini taşırken bunu 26 Mustafa isimli milletvekili takip ediyor.

Ali ve Ahmet isimli 16 milletvekilinin bulunacağı Mecliste, 12 Hasan, 9'ar İsmail ve Ömer, 8'er İbrahim ve Murat adında milletvekili olacak.

Yeni dönemde 10 milletvekili Kaya soyadını taşırken 8 Demir, 7 Şahin, 6 Öztürk ve 5 Çelik soyadlı milletvekili bulunacak.

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