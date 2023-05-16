2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu

Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2. tur seçimler için yurt dışında kurulacak sandıkların bilgileri paylaşıldı.

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