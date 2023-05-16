2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
Dışişleri Bakanlığı, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi 2. tur oylaması kapsamında 73 ülkedeki Türkiye'nin 151 temsilciliğince 167 noktada sandık kurulacağını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 15:46, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 15:46
Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2. tur seçimler için yurt dışında kurulacak sandıkların bilgileri paylaşıldı.
Açıklamada, 20 Mayıs itibarıyla 73 ülkede, Türkiye'nin 151 temsilciliğince 167 noktada sandık kurulacağı, gümrük kapılarında ise oy kullanma işleminin 20-28 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, oy kullanma işleminin tarih, saat ve adreslerini YSK'nin "ysk.gov.tr" internet sitesinden öğrenebilecek.