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Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı

Oy verme süresi 2 gün olarak açıklanan ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de süre 5 güne uzatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 16:02, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 16:31
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Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurt dışında kullanılacak oy süresinin bazı ülkelerde 2 gün olmasına yönelik yaptığı itiraz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20-21 Mayıs olarak belirlenen oy verme süresi 20-24 Mayıs olarak güncellendi. Kararı CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Erkek, şu ifadelere yer verdi:

"CHP olarak YSK'ya yaptığımız başvurumuz kabul edildi. ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de 20-24 Mayıs günlerinde seçmenler oylarını kullanabilecekler."

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