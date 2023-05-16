KPSS A grubu ve öğretmenlik başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;

2023 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik: Başvuruların Alınması

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 23 Temmuz 2023 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumu ise 6 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 16 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri