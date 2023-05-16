Bursa'da fabrikada vinç devrildi, 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Bursa'da bir fabrikada vincin devrilmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 16:10, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 16:10
Nilüfer ilçesindeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi Kırmızı Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesinde çalışma yapılırken, henüz bilinmeyen nedenle vinç devrildi.
Kazada, vincin çevresindeki işçilerden Murat Bayraktar (41), olay yerinde yaşamını yitirdi. İsimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden işçinin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.