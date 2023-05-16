AK Parti'de seçim stratejisi toplantısı

AK Parti'de seçim strateji toplantısı AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin katıldı. Toplantıda ikinci tura ilişkin stratejilerin ele alındığı öğrenildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net