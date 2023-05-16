AK Parti'de seçim stratejisi toplantısı
AK Parti'de seçim strateji toplantısı sona erdi. Toplantıda ikinci tura ilişkin stratejilerin ele alındığı öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 16:15, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 16:29
AK Parti'de seçim strateji toplantısı AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin katıldı. Toplantıda ikinci tura ilişkin stratejilerin ele alındığı öğrenildi.