Okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 6 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde evlerden getirdikleri yiyeceklerden tüketen öğrencilerin bazılarında mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayeti görülmesi üzerine okula sağlık ekipleri çağrıldı.

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