Dört ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi

CHP temsilcileri, ilçe seçim kurullarına başvurarak, Yeşilyurt'ta 23, Battalgazi'de 6, Yazıhan ve Pütürge'de 3'er, Hekimhan ve Kuluncak'ta 1'er sandıkta sonuçlara itiraz etti.

AK Parti de Battalgazi'de 2, Yazıhan'da 9 sandığa itirazda bulundu.

Parti temsilcileri, tutanakların sisteme yanlış girilmesi gibi çeşitli nedenlere yönelik itirazlarını seçim kurullarına iletti.

İlçe seçim kurulları, parti temsilcilerinin itirazını, gerekçeleri değerlendirerek karara bağlayacak.

Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerindeki tüm sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu.

MHP temsilcileri, il seçim kuruluna başvurarak Onikişubat'taki 817, Dulkadiroğlu'ndaki 427 sandıkta 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına itiraz etti.

Parti temsilcileri, "Maddi hatanın fazla olduğu, tutanaklardaki düzensizlikler ve geçersiz oyların seçim sonucunu etkileyebileceği" iddialarıyla sandıklardaki birleştirme tutanaklarına itirazlarını ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına yönelik taleplerini seçim kurullarına iletti.

Seçim kurulları, parti temsilcilerinin itirazını değerlendirerek karara bağlayacak.

Kilis'te bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

CHP temsilcileri, Merkez İlçe Seçim Kuruluna başvurarak 96 sandıkta sonuçlara itiraz etti.

Parti temsilcileri, tutanakların sisteme yanlış girilmesi gibi çeşitli nedenlere yönelik itirazlarını seçim kurullarına iletti.

AK Parti de 1 sandığın sonucuna itirazda bulundu.

Merkez İlçe Seçim Kurulu, yaptığı incelemede, CHP'nin bir tutanağın sisteme yanlış girilmesine ilişkin itirazını kabul etti, diğerlerini reddetti.

Uşak'ta bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz edildi

İYİ Parti Uşak İl Başkanı Ayşegül Obalı, kent genelinde bazı sandıklarda sonuçlara itiraz ettiklerini söyledi.

Obalı, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, zorlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını ifade etti.

Kent genelinde bazı sandıklarda seçim sonuçlara itiraz ettiklerini aktaran Obalı, "Avukat arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler sonucu birçok tutanakta tutarsızlıklar tespit edilmiştir. Bu tutarsızlıklara istinaden itirazlarımızı yaptık. Demokratik haklarımızı koruyacağız ve savunacağız." dedi.

Uşak'ta CHP ile ortak listede seçime girilmemesinin İYİ Parti tarafından reddedildiği yönünde algı yaratılmak istendiğini savunan Obalı, iddiaları kabul etmediklerini dile getirdi.