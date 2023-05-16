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Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ve DSP Genel Başkanı Aksakal'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 17:47, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 20:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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