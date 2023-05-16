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Tuncay Özkan: CHP'de herhangi bir yönetim krizi ve problem yok

CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, CHP'nin bir bütünlük halinde süreci yönettiğin belirterek, "Burada herhangi bir yönetim krizi ve problem yok. Bir tartışma, çıkar çatışmamız yok. Amacımız 45'i 50 artı 1'e nasıl getireceğiz, bu amaç çerçevesinde çok değerli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 17:50, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 17:52
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Tuncay Özkan: CHP'de herhangi bir yönetim krizi ve problem yok

Özkan, parti genel merkezinde, gazetecilerle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun seçim kampanyasının başına geçeceğine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine Özkan, "Ekrem Bey ve Mansur Bey zaten kampanyanın içindeler. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, kampanyanın başındaki insan ve devam ediyor. Canan Hanım bizim İstanbul İl Başkanımız, elbette ki kampanyanın içinde." diye konuştu.

İmamoğlu ve Yavaş'ın kampanyanın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Özkan, "CHP bir bütünlük halinde süreci yönetiyor. Burada herhangi bir yönetim krizi ve problem yok. Bir tartışma, çıkar çatışmamız yok. Amacımız 45'i 50 artı 1'e nasıl getireceğiz, bu amaç çerçevesinde çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Halen çalışmalar devam ediyor. CHP'de tartışma, çatışma, kavga bekleyenler avuçlarını yalar. Hiç böyle bir şey olmadı ve olmayacak." diye konuştu.

CHP'nin seçim kampanyası reklam ekibiyle yollarını ayırdığı iddialarına ilişkin bir soru üzerine Özkan, yeni kampanyanın nasıl yürütüleceği konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Özkan, "İlk kampanya dönemi ayrı, çok başarılı bir kampanya dönemi oldu. Şimdi ikinci kampanya dönemi onlarla veya onlarsız yolumuza bakacağız." dedi.

Seçim çalışması sürecinde il ziyaretlerinin olup olmayacağına ilişkin soruya Tuncay, "Sayın Genel Başkanımız iki yıl içerisinde bütün kampanya süresince Türkiye'yi iki üç kez gezdi. Bundan sonra güvenlik kaygısını taşıyan seçmenlerimizle buluşacağız ve onlara söylenen yalanları boşa çıkartmak, hakikati paylaşmak için tek tek, kapı kapı gezeceğiz gerekirse." yanıtını verdi.

- "Biz kazanacak bir yerde duruyoruz ve kazanacağız"

Millet İttifakı olarak bir toplantı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Özkan, kampanya programının daha sonra açıklanacağını belirtti.

Birinci tur sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Özkan, "Birinci turda onlar seçilemediler. Biz kazanacak bir yerde duruyoruz ve kazanacağız. Bizim seçmenimiz koşa koşa sandıktaki görevine gidecek." dedi.

Kılıçdaroğlu ile Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ne zaman görüşeceği sorusu üzerine Özkan, "Sinan Oğan ile Sayın Genel Başkanımız (seçim gecesi) görüştü. Ama ondan sonraki gelişmeler konusunda bilgi sahibi değilim." dedi.

"Yüz yüze görüşme olacak mı?" sorusuna Özkan, "Olacaktır herhalde, bilmiyorum." yanıtını verdi.

Özkan, seçim stratejisini Kılıçdaroğlu'nun açıklayacağını, bunun hazırlık evresinin devam ettiğini söyledi.

Kampanyanın bundan sonraki bölümünde ekonomik sorunları ve vaatlerini ele alacaklarını belirten Özkan, halkın kaygılarını ortadan kaldıracaklarını kaydetti.

Görevden alındığı iddialarına ilişkin de Özkan, "Sorun Tuncay Özkan sorunu falan değil, burayı paralize etmek istiyorlar. Her kampanya döneminde ben öndeyim diye bir şey yok, herkes eksiği tamamlıyor. Biz burada birbirimizin eksiğini tamamlayarak bir yolculuk yapıyoruz. Benim bir katkım olursa sunarım. Katkıma ihtiyaç olmazsa ben kendi işini yapan bir adamım. Buradaki görev tanımı belli, basın ve kurumsal iletişimden sorumluyum, İzmir Milletvekiliyim." şeklinde konuştu.

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