Togg, Çorum Belediyesinin makam aracı oldu

Seçim 2023
Şentop: Bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
Şentop: Bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama
'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama
Dört ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Dört ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar
Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar
Meclis giremeyen ünlü isimler
Meclis giremeyen ünlü isimler
Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle bir araya geldi
Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle bir araya geldi
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
YDUS sonuçları açıklandı
YDUS sonuçları açıklandı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Sözcü Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak
Sözcü Kalın: İkinci tur bizim için daha kolay olacak
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabını güncelledi
Toç Bir-Sen 'Rakamlarla Tarım Sektörü 2023' kitabını güncelledi
Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni MYO açılıyor
Siber saldırılara karşı uzman yetiştirecek 4 yeni MYO açılıyor
İstanbul'da cumhurbaşkanı seçimindeki oy dağılımı belirlendi
İstanbul'da cumhurbaşkanı seçimindeki oy dağılımı belirlendi
İsim isim CHP'den ayrılacak milletvekilleri
İsim isim CHP'den ayrılacak milletvekilleri
Erdoğan'dan '28 Mayıs seçimine' yönelik sosyal medya paylaşımı
Erdoğan'dan '28 Mayıs seçimine' yönelik sosyal medya paylaşımı
İşte AK Parti'de bakanlık için ismi geçenler
İşte AK Parti'de bakanlık için ismi geçenler
İş dünyası ekonomide adım atılmasını bekliyor
İş dünyası ekonomide adım atılmasını bekliyor
Ekonomide yeni kadro ile mesai başlıyor
Ekonomide yeni kadro ile mesai başlıyor
İşte AK Parti'nin ikinci tur planı
İşte AK Parti'nin ikinci tur planı
İttifaklarla seçime girenler kendi partilerine geçecek
İttifaklarla seçime girenler kendi partilerine geçecek
Seçimde propaganda malzemesi olmuştu: Meyve ve sebzede fiyatlar düştü
Seçimde propaganda malzemesi olmuştu: Meyve ve sebzede fiyatlar düştü
15 partiye denk geçersiz oy çıktı
15 partiye denk geçersiz oy çıktı
CHP seçmenini aldatan Fatih Altaylı özür dilemedi
CHP seçmenini aldatan Fatih Altaylı özür dilemedi
Kılıçdaroğlu, veri akışından sorumlu başkanı görevden aldı
Kılıçdaroğlu, veri akışından sorumlu başkanı görevden aldı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Togg, Çorum Belediyesinin makam aracı oldu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam aracı olduğu bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 18:57, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 19:11
Yazdır
Togg, Çorum Belediyesinin makam aracı oldu

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Aşgın'ın girişimleri sonucu Çorum Belediyesine bir adet Togg tahsis edildi.

"Gemlik" rengi Togg, Çorum'a getirilerek Aşgın'a teslim edildi.

Aşgın, 19 TC 001 plakasını taktığı yerli otomobili makam aracı olarak kullanmaya başladı.

Çorum Belediyesi önünde sergilenen araca vatandaşlar ilgi gösterdi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Aşgın, Türkiye'nin yerli otomobilini Çorum'a kazandırmanın gururunu yaşadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile yaptıkları görüşmeler sonucunda süreci hızlandırarak aracı Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) teslim aldıklarını belirten Aşgın, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili artık Türkiye'nin bütün caddelerine girmeye başladı. Dünyanın merkezinde de artık kendi Togg'umuz var. DMO ile ilgili tüm yazışmaları hızlandırarak ödemesini yapar yapmaz aracımızı teslim aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli üretim hamlesiyle dünyanı parlayan yıldızı haline geldiğini vurgulayan Başkan Aşgın, şunları kaydetti:

"Kendi otomobilimizi, SİHA'mızı, İHA'mızı, petrol ve doğalgaz arama gemilerimizi nasıl yaptıysak, bundan sonra da dünyada bir yıldız gibi parlamaya devam edeceğiz. Güçlü bir Türkiye ve aydınlık yarınlarımız için, Recep Tayip Erdoğan liderliğinde bu yürüyüşümüzün devam etmesi için dua ediyoruz. Bu millete, bu ülkeye büyük hayaller kurduran, milletlerin umudu olan Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber