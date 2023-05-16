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CHP'li Başkanın eşinden tepki çeken paylaşım: Atatürk yanlış milleti kurtarmış

Çine Belediyesinin CHP'li Başkanı Enver Salih Dinçer'in eşi Tuba Gelincik Dinçer'in, "Mustafa Kemal Atatürk yanlış milleti kurtarmış" şeklindeki paylaşımı tepki çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 19:11, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 20:49
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, seçim sonuçlarına ilişkin deprem bölgesindeki seçmenlere yönelik provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılırken halkın tepkisini çeken bir paylaşım da Çine Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Enver Salih Dinçer'in eşi Tuba Gelincik Dinçer'den geldi.

Dinçer paylaşımda, "Bu seçimden anladığım; emeklilerimiz 15 bin TL'yi fazla bulmuş, depremzedelerimiz bağıra bağıra ölen yakınlarını unutmuş, çadırda yaşamayı sevmiş. Vatandaşımız kuru ekmeğe razıymış. Gençlerimiz geleceğini umursamıyormuş. Bu hayatı hak ediyorlarmış. Ne diyeyim Mustafa Kemal Atatürk, yanlış milleti kurtarmış" ifadelerini kullandı.

Gelen tepkilerin ardından Dinçer, paylaşımını daha sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.

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