Erdoğan: Miting düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçimin ilk tur sonuçları ve yapılacak 2. tura ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, 14 Mayıs'ta rekor katılımla milli iradeyi sandığa yansıtan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Sandık başına giden her vatandaşa tercihini ne yönde yapmış olursa olsun şükranlarını sunan Erdoğan, Türkiye'ye yakışır büyük bir demokrasi şöleni yaşadıklarını, bunun dünyada belki de eşi benzerinin olmadığını söyledi.

Milletin sergilediği olgunluğun her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 90'a varan bir katılım. Siyasal katılımı artırmak, demokrasiye sahip çıkmak için çaba gösteren tüm siyasi partilere, adaylara, basın yayın kuruluşlarına ve seçim sürecinde görev yapan güvenlik güçlerinden yargı çalışanlarına tüm kamu personeline ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni dönemde milletvekili seçilen tüm isimleri şimdiden tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Tabii milletimiz 27 milyondan fazla oyla şahsımıza teveccüh gösterdi. En yakın rakibimize 2 milyon 520 bin oy fark atarak yüzde 49,5 oy oranına ulaştık. Meclis'te de çoğunluğu toplam 322 vekille milletimiz Cumhur İttifakı'na verdi. Sandıkta tecelli eden irade başımız, gözümüz üstünedir."

"Bugün bütün liderlerle görüşmelerimi yaptım"

İttifak olarak 28 Mayıs için hemen çalışmaya başladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bugün bütün liderlerle görüşmelerimi yaptım. Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz, asla rehavete kapılmayacağız. Deprem bölgesinin belli bir bölümünü de bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting düşünmüyorum, deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz." dedi.

Depremzedelere bu ara çok hakaretler edildiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Tabii bu çok çok yanlış, çok çok çirkin. Bu hafta sonu, cumartesi, pazar inşallah bölgede olacağız. Devlet Bey ile bugün yaptığım görüşmede 'Ben gelmeye hazırım' dedi. Belki Fatih Bey de gelecek. Birlikte bölgeyi dolaşacağız. Halkımızla oralarda kucaklaşmak suretiyle onları moralize etmenin gayreti içerisinde olacağız. Tabii bu arada Hatay Defne'de malum hastane konusunda 'yapamazlar, edemezler' filan deniyordu. Şu anda devlet hastanesi orada bitme noktasına geldi. Bu kadar kısa sürede çelik konstrüksiyonla, şu anda içindeki bütün elektronik aksam buraya yerleştirildi. Orayı da belki açma durumumuz olacak."

Defne Devlet Hastanesi'ne ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı görüntüler hatırlatılarak, hastane inşaatının bitme noktasına geldiği aktarılan Erdoğan, "Özellikle çevre, peyzaj onları da kastettim. Bitecek yani. Sadece iç kısmın aksamı değil de çevre ve peyzaj vesairesini de yapmak suretiyle bunun vatandaşı psikolojik olarak da etkilemesini çok önemsiyorum. Bakanımıza da 'Bunları da bitirelim' diye söyledim. İnşallah hafta sonuna kadar onlar da biterse çok çok daha güzel olur." diye konuştu.

"Yapamayacağımız işleri asla vadetmedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullanımı ve oy dağılımı nedeniyle depremzedelere yönelik yapılan hakaretlerin anımsatılması üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bekledikleri oyları alamadıkları için 'bir daha buralara destek, yardım vesaire yok' gibi ifadeler. Biz kampanyamızı samimiyet, hakikat, kardeşlik üzerine kurduk. Milletimize karşı da daima samimi ve dürüst olduk, yalan söylemedik, hayal satmadık. Yapamayacağımız işleri asla vadetmedik. Özellikle milletimizin aklını, irfanını, basiret ve ferasetini hiçbir zaman hafife almadık. Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra, milletten yetki aldıktan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz. Tabii muhalefetin adayıyla ilgili yaptığımız eleştirilerin doğruluğu da teyit edildi. Bunun yanında seçimin sosyal medyada estirilen sahte rüzgarlarla değil meydanlarda ve sandıkta kazanılacağı görülmüş oldu. Milletimiz ayrıca kumpas ve kaset siyasetini de reddettiğini göstermiştir."

Muhalefetin artık rakiplerini baskıyla sindirerek, terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yaparak seçim kazanamayacağını anlaması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Terör örgütüyle, Kandil'den gelecek talimatlarla bu iş yürümez, böyle bir şey olamaz. Bu millet, terör örgütüne oy vermiyor. Bu millet kendisine hizmet edecek olanlara oyunu veriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem kendisine hem de millete bir iyilik yapıp en azından önümüzdeki 12 gün boyunca temiz siyaset yürütmesini özellikle diliyoruz, bekliyoruz." dedi.

"Kendilerine oy vermeyen insanlara hakaret ediyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci tur açısından kendi adınıza nasıl bir mesaj aldınız, Kılıçdaroğlu'na millet ne dedi?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Halkım, vatandaşım, kucaklayıcı, nefret kokan değil, dışlayan değil, özellikle samimiyet içerisinde... Artık bir final var. Bu finalin de bu şekilde tamamlanmasını bekliyor. Benim milletim terör örgütleriyle el ele, omuz omuza bir seçim asla görmek istemiyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Çünkü onların bu ülke ve millet için yapacakları hiçbir şey yoktur. Onlarda sadece kan, kin, ölüm var. Böyle bir şeyi Türk milletinin beklemesi mümkün olabilir mi? Bunlar bir de hala hatayı kendilerinde değil millette arıyorlar. Düşünün deprem bölgesi için tehdit savuruyorlar. Böyle bir şey olur mu? Depremzedelerimiz başta olmak üzere özellikle de kendilerine oy vermeyen insanlara hakaret ediyorlar. Bunun yanında gençlerimize karamsarlık ve umutsuzluk aşılıyorlar. Devletin kurumlarını yıpratmayı halen sürdürüyorlar. Devletin kurumları görevini bilir ve bu görevinin de gereğini yapar. Bütün bunların yanında bu jakobenler, kifayetsiz muhterisler CHP'nin başında olduğu müddetçe millet ne mesaj verirse versin yeterli olmayacaktır."

"Birinci turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız"

Bir defa bunu ben önce yerelden başlayayım. Bakın şimdi İstanbul'da belediye başkanlığı malum CHP'de. Ama meclis kahir ekseriyetle bizde. Ankara'da durum yine aynı. Meclis kahir ekseriyetle bizde. Burada bir şeyi örneklemek istiyorum. Sağlıklı bir yönetim isterseniz gerek yürütme, gerek yasama bu uyumlu olursa orada netice çok daha farklı olacaktır.

Parlamentoda böyle bir sağlıklı yapı ortaya çıkmazsa burada tabii ki sıkıntılar olacağı bir gerçektir. Yasama ve yürütmenin uyumlu olması ülkenin geleceği açısından önemlidir. Burada iki kelime çok çok önemli. İstikrar ve güven. İstikrar ve güven için yürütme ve yasamanın eş güdüm içinde olması da çok önemli. Geride bıraktığımız son 5 yılda biz bunu gösterdik. Geçmiş dönemleri düşünün. 3 ayda, 5 ayda bir seçimler. Vatandaşlarımız 21 yıldır olduğu gibi yine güven ve istikrara oy verecektir. Ben buna inanıyorum.

Cumhur İttifakı 322 ile parlamentoda olduğu sürece erken seçim olmaz. İnşallah 28 Mayıs çok çok farklı olacaktır ve o 29 Mayıs'a da bir sinyal olacaktır. Çok alacağımıza inanıyorum. Birinci turdaki yol haritasını aynen uygulayacağız diyemem onun benzerini sadece bu hafta sonu yapacağım deprem bölgesinde uygulayacağız. Ama özellikle İstanbul ve Ankara'da teşkilatımız yoğunluklu şehri ziyaretlerle hatta ülkemizin buralara yığınak yapmış olan şehirler var ya dernekler var.

"28 Mayıs'ta oyunuzu kullanın ve öyle seyahatlere gidin"

Bu hemşehri dernekleriyle iç içe olacağız. Gençlikle yapacağımız, esnaf odalarıyla yapacağımız buluşmalarla bu süreci farklı bir şekilde işleyeceğiz. Birinci turda olduğu gibi yine milletimizin sandıklara koşacağını inanıyorum. Milletimden özellikle şunu rica edeceğim. Mesela Karadeniz, çaya, fındığa gidenler olabilir. Ben diyorum ki ne olur bunu erteleyin. 28 Mayıs'ta oyunuzu kullanın ve öyle seyahatlere gidin.

Partimde maalesef bir düşüş söz konusu. Bunun üzerinde teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra nerede ne tür eksiklerimiz olduğu, bu eksiklerimizi gidermek üzere inşallah önümüzdeki yerel seçimlere hazırlığımızı yapmaya başlamamız lazım. Gerekli hazırlıkları yapacağız.

Ücretsiz otobüs dediler olmadı, traktör dediler verilmedi, süt dediler verilmedi. Verdikleri hiçbir sözü bunlar tutmadılar. İstanbul, Ankara, İzmir. Bunlar Türkiye'nin özetinin özeti. Biz hangi sözleri verdiysek tuttuk. Ben bunlara deprem turisti diyorum. Bunlar şimdi deprem yerlerine turist gibi gittiler. Herhangi bir şey yok, destek yok.

Ben de aynı yerlere gittim. Antalya yangınında. Bir amca dedi ki, 'benim bir traktörüm vardı o yandı benim halim ne olacak' ve ben kendisine dedim ki, 'Amca ben sana bu hafta traktörünü göndereceğim'. Aynı şekilde bir vatandaş CHP'li. 'Evim yandı ne yapacağım' dedi. Ben de süratle evleriniz yapılacak. Sonra anahtar teslimine gittik kulağıma eğilip, 'Ben sizin yapacağınıza inanmıyordum' diyerek ben 'CHP'liyim' dedi. Biz anında dedik ki köy evlerini süratle yapıp size teslim edeceğiz. Yaptık. Köy evlerini Devlet Bey ile beraber gidip teslim ettik. Devlet Bey bir nükte yaptı. Dedi ki, 'bunlar nasıl köy evleri ki yanlarında ineği de var.' Sütünü, peynirini oradan temin ediyorlar."

Bunları duyup mutlu oluyorum. Vatandaş bunu teyit ettiğine göre demek ki yapmışız. Daha da yapacağız. Defne Hastanesi bunun örneğidir. 3 ayda yapacağız dedik. Hemen çıktı birisi dedi ki 'Neye göre yapıyorsun?' Ya adam zavallı. Bunlar inşaat mühendisi ya da müteahhit değil ki. Anlamaz bunlar işten. Biz Atatürk Havalimanında 1006 odalı Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesini yaptık COVID döneminde.

"İlk turda elde ettiğimiz başarıda gençlerimizin çok büyük payı var"

Her şeyden önce bir defa yurt dışında 1 milyon 800 bine yakın oy kullanıldı. Bunlardan şahsıma 1 milyonun üzerinde oy çıktı. Bize oy versin veya vermesin yurt dışındaki tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü onların ne çileler çektiğini biliyorum. Bazı yerlerde engellenmeye çalıştılar.

Özellikle gurbetçilerimiz Türkiye'de 21 yıl içinde yaşanan değişimleri çok güzel anlıyor. Bizde yurt dışındaki vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Emeklilikten, mavi karta birçok konuda yanlarında olduk. Devletimizin gücünü onlara hissettirdik. Tabii yurt dışındaki vatandaşlarımızda bütün bunları görerek inanarak büyük bir katılımla 28 Mayıs'ta sandığa gideceklerdir.

Gençlerimize gelince. İlk turda elde ettiğimiz başarıda gençlerimizin çok büyük payı var. 6 milyon genç var. Gençlerimizin teveccühü bizden Cumhur İttifakı'ndan oldu. 30 yaştan 18 yaşa oy kullanma ve seçme, seçilmeyi 18 yaşa indirmekle gençlerimizi motive etmiş ve onların önünü açmış bir siyasetçiyim. Şu andaki siyasette benim gibi kalkıp ta gençlik kollarından gelen bir siyasetçi yok. Şu anda benim İzmir 2. Bölge'de liste başı olan Eyyüp Kardeşimiz Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı. Onu İzmir'de liste başı yaptık. Gayreti var, koşturuyor. Bunun karşılığını bulması lazım.

"Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs'ta tekrardan verecek"

Gençlerimizin önünü açacağız ki parlamento bu noktada dinamik bir parlamento olsun. Bunlarla beraber de Türkiye'nin ufkunu da farklı kılacağız. Kılıçdaroğlu tabi böyle bir adım atmadı. Atamadı. Bir defa gençlere umutsuzluk vaat ediyor. Biz umut vaat ediyoruz.

Bütün bunlar klasik CHP ve Bay bay Kemal davranışı derim. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi bile ne yazık ki ara vermediler. Yalan söylemeden duramıyorlar. Sabah yalan akşam yalan.

Bizim önde olduğumuzu bal gibi bildikleri halde Sayın Kılıçdaroğlu ve şürekası 'öndeyiz, kazandık' açıklaması yaptılar. Kendi seçmenlerini kandırmaktan yüzleri kızarmıyor. Bunlar kendi çapsızlıklarını beceriksizlerine kılıf bulma çabalarıdır. Milletimiz bunlara gereken cevabı 28 Mayıs'ta tekrardan verecektir.

"Bizim ittifakımız pazarlığa göre değil ilke şekline göre ilerlemekte"

Meclis Başkanlığı için aklımda hafıza kayıtları olanlar bende kalsın ki arada biliyorsun geçici olarak bir meclis başkanı gelecek. Şu anda en yaşlı isim olarak Devlet Bahçeli bey ile geçirmiş olacağız.

Bizim ittifakımız pazarlığa göre değil ilke şekline göre ilerlemektedir.

"Sahte anket pazarı kuruldu"

Şu bir gerçek. Bütün anketler iflas etti. Sahte bir anket pazarı kuruldu. Esas anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı. Şimdi ikinci ve nihai anketi 28 Mayıs'ta milletim yapacak. Milletimin yapacağı bu anketle de üzerinde tartışılmayacak bir netice ortaya çıkacaktır.

Maalesef bu 11 ildeki deprem aslında bu anket vs. bu işleri alt üst etmiştir. Bu anketçilerde o pazardan nasibini almak için her şeyi yaptılar. Ben meydanlara inanıyorum dedim. En iyi anketi millet sandıkta yapacaktır demiştim. CHP anketlerin partisi, biz ise sandığın partisi olmuşuzdur. Biz hakikatin, CHP ise yalanın yancısı olmuştur.

Yüzyıl diye ifade ettik ama yüzyılla beraber de tabi benim vatandaşıma en büyük müjdem her zaman söylediğim gibi büyük Türkiye Yüzyılı bizim en büyük müjdemiz. Bütünüyle de özellikle şu beyannamemizi hayata geçirmek. Bizim için en önemli adım bu olacak. Bizim Türkiye Yüzyılını 85 milyon hep beraber inşa etmek var. Tüm vatandaşlarımızın bu vizyona katkı ve desteğini bekliyorum.

"Milletimin 28 Mayıs'ta sandıkları ihmal etmemesini istiyorum"

O genç 'buyurun' dedi, ben de 'sıra sizde' dedim. Bunlara bakarsan öyle şeyler var ki. Torunum yanımda ben torunumun yanağını okşuyorum hemen malum gazetelerden birisi 'çocuğun yanağına vurdu' diyor. Torunum, torunum! Öğrenince benim torunum olduğunu verdikleri başlık şu 'Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı'. Onun için biz bu yasayı çıkarttık.

Her şeyden önce bir defa tüm seçmenlerin sandıklara birinci turda olduğu gibi gitmesi en büyük tavsiyemdir. Atılabilecek başlıkta onların sandıkları bu şekilde önemsemesiyle 'Büyük Türkiye Zaferi için herkes sandığa' Milletimin 28 Mayıs'ta sandıkları ihmal etmemesini istiyorum.