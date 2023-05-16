'Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde de yer alabiliriz'

TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, hangi ittifaka destek verecekleri konusunda istişare yapacaklarını söyledi.

Sinan Oğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Biz her çıktığımız yayında sürpriz yapacaktık diyorduk. Bu seçimin sürprizi Sinan Oğan ve ATA İttifakı olacak diyorduk. Seçimin sürprizini biz yaptık ama ben memnun değilim. Bizim oyumuz 5,2 değil. Biz 11-12 civarında oyla sandığa gittik. 2 temel faktör karşımıza çıktı. 2 puan sandıkta iç edildi. Son 3 gün İnce'den boşalan kitle bana sardırdı. Beni linç etti. Çekilmemi sağlamaya çalıştılar. Oysa bunlar burnunun ucunu bile göremiyorlar. Linç kültürüyle yoğurulmuş bir kitle. Şuan o kitlenin bana bir özür borcu var.

Sinan Oğan çekilseydi 2. tur diye bir şey yoktu, Erdoğan balkon konuşmasını yapmıştı. Son 3 gün içerisinde söylediklerimizin arasından 1 cümle alınarak linç edildik. Bunu yapanlar bir kısım sanatçılar, youtuber'lar... Sonra herkes kendi golü kendi kalesine attığı sonuçlar açıklanınca gördü. Bir kısım kalemşörler bizi linç edince bir sonuç elde edeceğini düşündü. Bize harcadıkları enerjiyi sahaya harcasalardı çok farklı sonuç görebilirlerdi.

Biz en başından beri ilkeli siyaset yürütüyoruz. Bizim söylemlerimizde en ufak bir değişiklik yok. Biz istişare kültüründen geliyoruz. Ben dün ATA İttifakı Genel Başkanları ile toplantı yaptım. Yol arkadaşlığı yaptığım 100'e yakın istişare üyeleriyle toplantı yaptım. Kanaat önderleri ile görüştüm. Bize imza verenlerle görüşüyorum. Biz kararımızı verdiğimizde bu Sinan Oğan'ın kararı olmayacak. Bize oy veren kitlenin kararı olacak. Kararımız 1-2 gün içerisinde netleşecek. Bu karar Sinan Oğan'ın kararı olmayacağı için tabanımızın önemli bir kısmını hareket ettirme imkanın olacağız. Ben başından beri kararımızı istişare ile alacağız diyoruz.

Bizim temel şartlarımız var, bunları masaya koyacağız. Şartlarımız kabul edildikten sonra biz yediemin gibi hükümetin içinde de yer alabiliriz. Bunu alıp o şartlarımızı, istişareyi değerlendirmeden, sadece hükümetin içinde yer alabiliriz kısmını alıp bunun üzerinde tepinip, linç kültürü geliştirmeye çalışanlar bu ülkenin demokrasisine en büyük tehdittir. Şikayet ettiklerine dönüştüler. Ben oy aldığım kitlenin AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP'ye oy veren de var. Sinan Oğan çekilse yüzde 5 oydan yarım puan sayın Erdoğan'a gider ve kazanırdı.

İlk şartımız PKK, FETÖ, Hizbullah terör örgütleriyle ve bilimum her türlü terör örgütüyle kesintisiz mücadele bizim olmazsa olmazımızdır. İkinci şartımız sığınmacıların bir takvim çerçevesinde geri gönderilmesi. Biz seçilsek bizim takvimimiz 1 seneydi. Bunu bir takvime bağlamak gerekiyor. Üçüncü şartımız HDP ve HÜDA PAR'ın kurulacak müstakbel hükümet nezdinde görev verilmemesi ve bu sürecin dışında tutulmaları. Dördüncü şartımız anayasanın ilk 4 maddesi ve 66. maddesine asla dokunulmayacağının garanti edilmesi gibi Türk milletinin ortak talebi olan bu talepleri her iki tarafça kabul edileceğini düşünüyorum.

HÜDA PAR ayrı bir parti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde etkisi olacağını düşünmüyorum. HÜDA PAR'a görev vereceklerini düşünmüyorum. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanlığı seçiminin orta yerinde HÜDA PAR ve HDP'nin olması abesle iştigal olur. Biz orada olmayız. Milletvekilliklerini iptal etme şansımız yok ama hükümette yer verilmesini önleme şansımız var. HÜDA PAR'lı veya HDP'li bakan olmasını istemem."