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Hatay'da çadır kentte yangın

Hatay'daki çadır kentte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangın paniğe neden oldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 23:20, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 23:21
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Hatay'da çadır kentte yangın

Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde, depremzedelerin konaklaması için kurulan çadır kentte, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini görenler, tedirginlik yaşadı. Halkın ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip, yaklaşık yarım saatte söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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