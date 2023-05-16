Kılıçdaroğlu: Depremzedelerin tercihi başımın üstünde
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2023 23:44, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2023 23:44
28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapılmasına karar verildi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından seçim süreciyle ilgili bir paylaşım yaptı.
"Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez"
Vatandaşlara çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, mesajında şunları belirtti:
"Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyde, 10 düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz, politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir."