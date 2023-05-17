17 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yansımaları takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Şile İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Sancaktepe Esnaf Lokantası Yemek Programı'na katılacak, partisinin Sancaktepe, Çekmeköy ve Ümraniye ilçe başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(İstanbul/11.00-21.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Kağıthane, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer ilçe başkanlıklarını ziyaretinin ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ın Ataköy Ömer Duruk Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak, partisinin Beşiktaş İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00-18.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile işbirliği protokolü törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret edecek, il koordinasyon toplantısına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına, K2, K10, K4 ve K1 konteyner kentlere gidecek, ardından TOKİ ve emlak konut prefabrik konutlarında incelemelerde bulunacak.

(Adıyaman/11.00-16.00)

2- TÜİK, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin iş gücü ve 2022 yılı gençlik istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TCMB, mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

SPOR

1- Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci finalisti, Manchester City-Real Madrid yarı final rövanş karşılaşmasıyla belli olacak.

(Manchester/22.00)

2- Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesine Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor, VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/20.00/Ankara/20.00)

3- Hentbol Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu'nun play-off 1. tur mücadelesinde ikinci maçlar yapılacak.