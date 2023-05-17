İzmir'de parktaki bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç öldü

Alınan bilgiye göre, iki grup arasında İnkılap Mahallesi'nde bulunan Şirinyer Parkı'nda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 17 yaşındaki İbrahim Akgül, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akgül, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheliler M.A. ve A.E'yi gözaltına aldı.