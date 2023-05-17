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Kılıçdaroğlu seçimin faturasını reklamcılara kesti

Kılıçdaroğlu, başarısızlığın faturasını da ajansa kesti. CHP'nin 40 bin kişilik trol ordusunu yöneten Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, reklamcılar Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu'yla yollar ayrıldı. İkinci turda kampanyayı İmamoğlu'nun ekibi yönetecek

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 07:31, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 07:33
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Kılıçdaroğlu seçimin faturasını reklamcılara kesti

14 Mayıs seçiminde beklediğini bulamayan CHP'de ilk fatura ajansa kesilirken, kampanya ekibi de biçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mart'ta yapılacak ikinci tura İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çalıştığı ajanslarla hazırlanacağı, bu doğrultuda söz konusu ekiplerin parti genel merkezinde üst kurduğu öğrenildi. Seçimin ilk şokunu üzerinden atmaya çalışan CHP, hesaplaşmaya

ajansla başladı.

CHP'nin reklamcısı da gitti

İlk etapta Çukurambar'da bulunan Mekik Plaza'dan CHP'nin trol ordusunu yöneten Bilişim Teknolojileri Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı. Adıgüzel, kararı "Seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum'' diyerek duyurdu. CHP'de yenilgi faturası Adıgüzel'le sınırlı kalmadı. Dün de CHP'nin seçim kampanyasını yürüten Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu ile yollar ayrıldı.

Adıgüzel yerine Yüksel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'den boşalan koltuğa atama yaptı. Kılıçdaroğlu, eski Kağıthane İlçe Başkanı ve CHP İstanbul 2'nci bölge 14'üncü sıradan milletvekili adayı olan Mehmet Ali Yüksel'i 'Siyasi İşler ve Seçim Propagandası' konusunda çalışmalar yürütmek üzere başdanışman olarak görevlendirdi. Kulislerde, Yüksel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim olduğu belirtildi. Yüksel'in CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasının açık olduğu biliniyor.

İmamoğlu'nun ekibi 11. kata yerleşti

Kılıçdaroğlu'nun 2. tur seçim kampanyasını İmamoğlu'nun çalıştığı ajanslar ile yürüteceği iddia edildi. Bu kapsamda ajansın CHP Genel Merkezi'nin 11'nci katına konuşlandığı öğrenildi. İki haftalık kampanyada Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajları bu ekibin belirleyeceği ifade edildi. Kampanyaya aktif olarak İmamoğlu'nun da dahil olacağı ileri sürülse de bazı CHP kaynakları bu yöndeki iddiaları doğrulamadı.

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