Kabineden Meclis yönetimine: İkinci tur sonrası yemin edecekler

14 Mayıs seçimleri ile birlikte TBMM'nin yüzde 54'ü yenilendi. Bu değişimle birlikte AK Parti çatısı altında Meclis'e giren kabine üyeleri ile birlikte deneyimli pek çok siyasetçiye yeni görevlerin verilmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları, komisyon başkanlıkları başta olmak üzere AK Parti Grup Yönetimi ile birlikte TBMM Başkanlık Divanı'ndaki pek çok isimin de değişeceğini açıkladı.

BAKANLARA KOMİSYON BAŞKANLIĞI

Kaynaklar, yeni dönemde Meclis'e girecek olan kabine üyelerinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra yemin edeceğini ifade ederek, "Pek çok tecrübeli isim bu dönemde komisyon başkanı olarak görev alabilir. Özellikle bakanlık yapan arkadaşlarımızın Meclis'teki ihtisas komisyonlarında yer alması mümkün. Geçmişte örnekleri de var" dedi.

MECLİS BAŞKANI KİM OLACAK?

Yeni dönemde AK Parti Grup Yönetimi değişecek. Bazı bakanların AK Parti Grup Yönetimi'nde yer alması bekleniyor. TBMM Başkanlığı içinse AK Partili ve MHP'li isimlerin kapısının çalınabileceğini ifade kaynaklar, yeni dönemde Meclis Başkanlığı'nın da Cumhur İttifakı'nda kalacağına işaret etti.

Bakanlar için ikinci tur formülü

Meclis'te yemin edecek 600 vekil arasında Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 16 ismi de bulunuyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 15 bakan yeni dönemde milletvekili olarak görev yapacak. Ancak bu isimler yemin ettiklerinde bakanlıklarının devam edip etmeyeceği bilinmiyordu. Bakanlar ve Oktay'ın, 28 Mayıs'taki ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimi sonuçlanıp yeni kabine kurulana kadar görevde kalacağı açıklandı. Bu nedenle 16 isim yemin törenine katılmayacak. Böylece bakanlıklardaki hizmetlerde aksama yaşanmayacak.