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Bakanlık beklerken, vekillikten oldular

CHP ve İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu seçilirse bakan yapmak için milletvekili adayı göstermediği 'ağır toplar' Meclis dışı kaldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 07:45, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 07:47
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Bakanlık beklerken, vekillikten oldular

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde bakan olma ya da bürokraside önemli göreve gelme beklentisiyle milletvekili adayı olmayan CHP ve İyi Parti'nin ağır topları hayal kırıklığına uğradı.

En az 301 vekil hesabı yapan ve bakanlar istifa etmek zorunda oldukları için Meclis'te vekil kaybı yaşamak istemeyen Millet İttifakı liderleri, bakan olarak düşündükleri isimleri aday listelerine koymamıştı. Seçimin ilk turunu Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 5 puanlık bir farkla önde bitirmesinin ardından şoka uğrayan bu isimler umudunu ikinci tura bağladı.

FERHAT EKİNCİ-

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