Sinan Oğan'dan Şahan Gökbakar'a yanıt

Komedyen Şahan Gökbakar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

* Sayın Sinan Oğan benim adımı vererek kendisini linç ettiği mi söylemiş. Gerçi Şaban Gökbahar demiş ama canı sağ olsun. Şaban da güzel. Beni kastettiğini düşünüyorum.

* Bir tweet'imde neden aday olduklarını anlamıyorum minvalinde yazmıştım. Bu ilk tur sonucunu görünce çok net anladım. Yanlış anlaşıldıysam kusuruma bakmasın. Tebrik ediyorum.

"ÖZÜR DİLERİM"

Sinan Oğan da Şahan Gökbakar'dan özür diledi ve şöyle cevap verdi:

* Şahan Bey isminizi yanlış telaffuz ettiğim için özür dilerim. Sizin de hakkımızı teslim ettiğiniz bu tweet'inizi çok önemsiyorum. Selamlar.