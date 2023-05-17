İletişim Başkanı Altun'dan Charlie Hebdo dergisine tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyatın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtladığını belirtti.

"Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş." değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti:

"Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum. Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz. Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz."