Meclisin geçici başkanlığını Devlet Bahçeli mi, Cengiz Çandar mı yapacak?

Pazar günü gerçekleşen seçim sonrasında Cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı ancak parlamento seçimi sonuçlandı. Yasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin sonuçları ilan etmesinden 3 gün sonra saat 14.00'te toplanacak. Gelecek hafta açılması beklenen Meclis'i en yaşlı üye Bahçeli yönetecek. Bahçeli bu görevi kabul etmezse Meclis Başkanlığı koltuğunda geçici olarak Yeşil Sol Partili Cengiz Çandar oturacak.



MİLLETVEKİLLERİ İKİNCİ TURDAN ÖNCE YEMİN EDECEK

Bundan önceki seçim süreçlerinde YSK'nin seçimin tamamlanmasından sonra en fazla bir hafta içerisinde kesin sonuçları açıkladığı dikkate alınırsa Meclis, önümüzdeki hafta içi, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce açılacak ve milletvekilleri yemin edecek.

EN YAŞLI ÜYE DEVLET BAHÇELİ YÖNETECEK

28. Yasama Yılı'nın bu ilk oturumunu, Meclis Başkanı henüz seçilmemiş olduğu için en yaşlı üye yönetecek. Bu dönemin en yaşlı üyeleri, her ikisi de 1948 doğumlu olan MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar.

BAHÇELİ TERCİH ETMEZSE CENGİZ ÇANDAR GEÇİCİ BAŞKAN OLACAK

Edinilen bilgiye göre Bahçeli ay farkıyla Çandar'dan büyük. Bu durumda Meclis'in ilk oturumunu Bahçeli yönetmesi gerekiyor. Çandar da o gün Bahçeli'yle birlikte görev yapacak ve geçici Meclis Başkanvekili olacak.

Ancak 2018 seçimlerinde de Meclis'in en yaşlı milletvekili olan Bahçeli, o dönem bu görevi yerine getirmeyi tercih etmemiş, Meclis'i geçici olarak ikinci en yaşlı üye Durmuş Yılmaz yönetmişti. MHP kaynaklarına göre Bahçeli, normal şartlarda bu yasama yılında da geçici başkanlık yapmayı tercih etmeyecek. Ancak Kürt sorunu ile ilgili açıklamaları MHP kanadında tepki çeken Cengiz Çandar'ın Meclis'i geçici de olsa yönettiği bir fotoğrafın ortaya çıkmaması için Bahçeli'nin bu kez geçici başkanlığı kabul edebileceği yorumunu yapan MHP kurmayları da var.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ TAMAMLANDIĞINDA BAŞKAN SEÇİLMİŞ OLACAK

Meclis Başkanlığı koltuğuna kalıcı olarak kimin oturacağı sorusuysa ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce yanıt bulacak. Milletvekili yeminlerinin edildiği gün Meclis Başkanlığı seçimini ilan edilecek ve adaylık başvuruları başlayacak. Siyasi partiler adaylarını 5 gün içinde bildirecek. Seçim, adaylık başvuru süresinin bitiminin ardından gelen 5 gün içinde tamamlanacak. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu tamamlanıp kesin sonuçlar açıklanana kadar Meclis'in yeni başkanı belirlenmiş olacak.

Gizli oylama ile yapılan seçimde ilk iki oylamada üye tamsayısının üçte ikisi; üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak. Cumhur İttifakı'nın sayısal üstünlüğü göz önünde bulundurulduğunda Meclis Başkanı yüksek ihtimalle Cumhur İttifakı'nın işaret ettiği isim olacak.