Le Monde'un seçim sonuçlarına ilişkin haritası Yunanistan'da tepkiye yol açtı

Harita, Le Monde grafik departmanı tarafından hazırlanırken, seçim içeriklerinin kaynağı olarak Anadolu Ajansı gösterildi.

Yunan basını diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimatıyla, Yunanistan'ın Paris Büyükelçisi Dimitrios Zevelakis'in gazete yönetimine mektup göndererek, haritadaki hatanın düzeltilmesini talep ettiği, bunun üzerine haritanın kaldırıldığı belirtildi.

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