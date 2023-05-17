Cizre'deki izinsiz gösteriyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Bu arada başlatılan soruşturma kapsamında izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamada, "14 Mayıs 2023 günü ilimiz Cizre ilçesi Mezbahane Caddesi üzerinde seçim sonuçları açıklandıktan sonra havaya ateş eden, taşkınlık yapan ve yüzleri kapalı eylem yapmaya çalışan şahıslara ananda müdahale edilmiş, haklarında adli tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bazı görsel ve yazılı medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

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