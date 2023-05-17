Konya'da midibüs ile motosiklet çarpıştı 2 kişi öldü
Konya'nın Ereğli ilçesinde motosiklet ile midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 10:47, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 10:48
Sabri E. idaresindeki 42 GAD 87 plakalı midibüs, Ereğli-Halkapınar karayolu Çömlekçi Mahallesi yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 42 EJN 59 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklette bulunan Mert Yusuf Baştuğ olay yerinde, Hüseyin Talha Akçay kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Baştuğ ile Akçay'ın cesetleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Sabri E, gözaltına alındı.