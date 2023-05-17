Türkiye seçimleri dünya basınında nasıl yer aldı?

Dünya basını Türkiye'deki seçimleri geniş çapta tartıştı ve birçok yayın organı görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile meydan okuyan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki yakın yarışa odaklandı. Seçim, Erdoğan'ın 20 yıllık yönetimine ilişkin bir referandum olarak görülüyordu ve ilk turda salt çoğunluğu elde edememesi, 28 Mayıs'taki ikinci turda mağlup edilebileceği yönündeki spekülasyonlara yol açtı.

Basın ayrıca, yüksek enflasyon ve işsizlikle mücadele eden Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara da dikkat çekti. Seçmenlerin adayların ekonomiye yönelik planlarını tartması nedeniyle, bu faktörlerin ikinci turda büyük sorunlar olması muhtemeldir.

Buna ek olarak, seçimlerde yabancı güçlerin rolünü tartıştı. Rusya ve İran Erdoğan'ı destekliyor olarak görülürken, ABD ve Avrupa Birliği Kılıçdaroğlu'nu daha çok destekliyor. Seçimin sonucunun Türkiye'nin dış politikasının yanı sıra komşuları ve müttefikleriyle ilişkileri üzerinde de etkileri olabilir.



İşte dünya basınında tartışılanların bazı özel örnekleri:



New York Times, seçimin "Türkiye'nin geleceği üzerinde büyük etkileri olabilecek yakın bir yarış" olduğunu yazdı." Makale, Erdoğan'ın "otoriter yönetiminin" ve "ekonomik kötü yönetimin" seçmenler için önemli konular olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun "daha ılımlı" bir aday olarak görüldüğünü belirtti.



Washington Post, seçimin "Erdoğan'ın popülaritesinin bir testi" olduğunu ve "salt çoğunluğu kazanamamasının" "büyük bir aksilik" olduğunu yazdı." Makale ayrıca ekonominin seçmenler için "büyük bir endişe" olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun "daha deneyimli" bir aday olarak görüldüğünü belirtti.



Guardian, seçimin "Türkiye için çok önemli bir an" olduğunu ve sonucun "geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğini" yazdı. Makale, seçimin "Erdoğan'ın yönetimi konusunda referandum" olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun Türkiye için "potansiyel yeni bir lider" olarak görüldüğünü belirtti.



Financial Times, seçimin "Türkiye'nin demokrasisi için büyük bir sınav" olduğunu ve Erdoğan'ın "otoriter eğilimlerinin" seçmenler için büyük bir endişe kaynağı olduğunu yazdı. Makalede ayrıca ekonominin seçmenler için "önemli bir konu" olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun "daha ılımlı" bir aday olarak görüldüğü kaydedildi.



Ekonomist, seçimin "Türkiye'nin geleceği üzerinde büyük etkileri olabilecek yakın bir yarış" olduğunu yazdı. Makale, Erdoğan'ın "ekonomik kötü yönetiminin" ve "otoriter yönetiminin" seçmenler için önemli konular olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun "daha deneyimli" bir aday olarak görüldüğünü kaydetti.



Le Monde, seçimin "Türkiye için çok önemli bir an" olduğunu ve sonucun "geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğini" yazdı. Makale, seçimin "Erdoğan'ın yönetimi konusunda referandum" olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun Türkiye için "potansiyel yeni bir lider" olarak görüldüğünü belirtti.

Wall Street Journal, seçimin "Türkiye için çok önemli bir an" olduğunu ve sonucun "geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğini" yazdı. Makale, seçimin "Erdoğan'ın yönetimi konusunda referandum" olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun Türkiye için "potansiyel yeni bir lider" olarak görüldüğünü belirtti.



Genel olarak, Avrupa ve ABD basını Türkiye'deki seçimleri geniş çapta tartıştı ve birçok yayın organı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki yakın yarışa odaklandı. Seçim, Erdoğan'ın 20 yıllık yönetimine ilişkin bir referandum olarak görülüyordu ve ilk turda salt çoğunluğu elde edememesi, 28 Mayıs'taki ikinci turda mağlup edilebileceği yönündeki spekülasyonlara yol açtı.

Arap medyasında Türkiye seçim sonuçları

Al Jazeera'nın internet sitesindeki yorumlarda ise Erdoğan yanlısı bir üslup vardı. Orta Doğu ülkelerinde Türk vatandaşlarının ağırlıklı olarak Erdoğan'a oy verdiğine dikkat çekildi. Oyların çoğunluğunun Erdoğan'a gitmesine rağmen, halkın ekonomiyle ilgili net bir mesaj verdiği ifade edildi. "Altta yatan mesaj, insanların ekonomik durumdan çok etkilendiğidir" denildi.

Suudi Arabistan'ın finanse ettiği Al Arabiya TV ise Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanamamasını "başarısızlık" olarak yorumladı. Televizyonu haberlerinde, Kılıçdaroğlu'nun destekçileri arasında "anketlerde önde gittikten sonra hayal kırıklığı yaşandığı", "endişe ve üzüntü olduğu" dile getirildi.

Al Arabiya'ya göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, üçüncü aday Sinan Oğan'ın desteğini almak için "baştan çıkarma oyununa" girişti, Kılıçdaroğlu "iki ateş arasında kaldı". Kılıçdaroğlu'nun seçmenlerin yüzde 11'ini oluşturan Kürtleri terk etmek ya da oyların yaklaşık yüzde 5,2'sini alan Oğan'ın desteğinden vazgeçmek arasında bir tercihde bulunması gerektiği yorumu yapıldı.

Sky News Arabia TV'de ise seçimlerin ardından Mısır'daki siyasi tabloyla kıyaslanınca Türkiye'deki seçim sürecine hayranlık dile getirildi.