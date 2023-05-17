Trafik kazası sonrası yaşamını yitiren uzman çavuş defnedildi

Akyazı ilçesinde 4 Mayıs'ta Nihat Çakıl idaresindeki 54 AHV 002 plakalı otomobil, D-140 kara yolu Balbalı Kavşağı'nda karşı şeride geçerek 54 EL 900 plakalı otomobille çarpışmış, kazada otomobillerdeki Çakıl ile Murat Yılmaz, Hacer ve eşi İbrahim Tunca ölmüş, Tunca çiftinin çocukları Burak Tunca ağır yaralanmıştı.

Akyazı ilçesinde 4 Mayıs'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden uzman çavuş Burak Tunca'nın (30) cenazesi Karasu ilçesinin Yassıgeçit Mahallesi'ne getirildi.

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