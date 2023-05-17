Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret iddiası davasında karar çıktı
TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu yöneticilerinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verdi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 13:34, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 13:35
TBB Başkanı Erinç Sağkan'ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu yöneticilerinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi sanıkların tamamı hakkında beraat kararı verdi