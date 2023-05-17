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Belçika'da Erdoğan'a çıkan yüksek oya karşın, seçmene sandık engeli formülü arayışı

Belçika'da Flaman Bölge Hükümeti Eşit Haklar ve Yoksullukla Mücadeleden Sorumlu Devlet Bakanı Zuhal Demir, Türkiye'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Belçika'dan yüksek oy çıkması üzerine çifte vatandaşlığın ya da oy kullanma hakkının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 13:49, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 13:50
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Belçika'da Erdoğan'a çıkan yüksek oya karşın, seçmene sandık engeli formülü arayışı

Milliyetçi muhafazakar Flaman N-VA Partisi üyesi Demir, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Belçika'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkan yüksek oy oranını eleştirdi.

Zuhal Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda da "Erdoğan, Flaman bölgesinde Türkiye'de olduğundan çok daha popüler. Yüzde 72 oranında oy aldı. Avrupalı Türkler bir nevi seçim dopingi yapıyor. Türklerin Flaman bölgesinde beyin yıkamasını durdurmanın tek yolu, Erdoğan'a oy vermeyi imkansız kılmaktır." ifadelerini kullandı.

Demir, "çifte vatandaşlığı kaldırma veya oy hakkı tanımayan sembolik bir forma indirgeme" çağrısında bulundu.

Belçika, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye en çok oyun çıktığı Avrupa ülkesi olmuştu. Bu destek, yerel basın tarafından da sık sık haberleştirildi.

Belçika basını, Demir'in çağrısını, "Erdoğan'ın Belçika'daki popülaritesi, N-VA'nın çifte vatandaşlığı kaldırma çağrısını tetikledi" başlığıyla gördü.

Göçmen bir ailenin kızı olan Belçika doğumlu Demir, 2016'da da çifte vatandaşlığa karşı olduğu sözleriyle gündeme gelmişti. Demir, 2017'de Türk vatandaşlığından çıkmıştı.

Sık sık göçmen karşıtı, başörtüsü yasağını savunduğu sözleriyle eleştirilen Demir, daha önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği etkinliklere katılmasıyla da dikkati çekmişti. Demir, haberler üzerine PKK'ya sempati duymadığını savunmuştu.

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