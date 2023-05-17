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Yeni Meclis'in en kıdemli milletvekilleri

Parlamentonun en kıdemli milletvekilleri 7'nci dönem için milletvekili seçilme başarısı gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP İstanbul milletvekilleri Engin Altay ve Erdoğan Toprak oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 15:33, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 15:40
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Yeni Meclis'in en kıdemli milletvekilleri

Meclisin en kıdemli milletvekilleri MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile CHP İstanbul milletvekilleri Engin Altay ve Erdoğan Toprak oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçilen 3 milletvekili 7 dönem görev yapma hakkı elde etmiş olacak.

MHP lideri Bahçeli 21, 23, 24, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde de Osmaniye Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı.

İlk kez 1999'da 51 yaşında Osmaniye Milletvekili olarak Meclise giren Bahçeli, o tarihten bu yana verdiği bir dönem ara dışında aralıksız 24 yıldır Mecliste görev aldı.

Devlet Bahçeli ile birlikte parlamentonun en kıdemli milletvekilleri, CHP İstanbul milletvekilleri Engin Altay ile Erdoğan Toprak oldu.

2002'de milletvekili seçilen Altay, 22, 23 ve 24'üncü dönemlerde Sinop Milletvekili, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde ise İstanbul Milletvekili olarak Meclis'te yer aldı.

İlk kez 27 yıl önce milletvekili seçilen Toprak ise 20, 21, 24, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde İstanbul milletvekilliği yaptı.

- Mecliste 20 yılı geride bıraktılar

Mecliste 6'ncı dönemine giren ve 20 yılı aşkın süreyi geride bırakan 13 milletvekili bulunuyor.

22'nci Dönemde TBMM'ye giren AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ile AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu 23, 24, 26 ve 27'nci dönemlerde parlamentoda yer aldı. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik 21, 22 ve 23'üncü dönemlerde Bursa, 24 ve 26'ncı dönemlerde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici 20'nci Dönemde Bursa'dan, 23, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde ise İstanbul'dan milletvekili oldu.

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 21, 24, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde İstanbul'dan, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün 22, 23, 25, 26 ve 27'nci dönemlerde Bilecik'ten seçildi.

İlk kez 16 yıl önce 23'üncü Dönemde Meclise giren 7 milletvekili üst üste 6'ncı kez seçilme başarısı gösterdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Pervin Buldan 23'üncü Dönemden bu yana parlamentoda bulunuyor.

- 40 yıl önce TBMM'ye girdi

28'inci Dönemin dikkati çeken isimlerinden biri de İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar oldu.

TBMM'de ilk kez 1983'te Yozgat Milletvekili olarak yer alan Kayalar 17, 18, 19, 20 ve 21'inci dönemlerde görevini sürdürdü. Kayalar, 24 yıllık aradan sonra Meclise geri döndü.

Yine ilk kez 36 yıl önce 18'inci Dönemde İstanbul'dan milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP Erzincan Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

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