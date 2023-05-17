MHP'den Sinan Oğan açıklaması

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Sinan Oğan'ın Haziran 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve 2015 Genel Seçimleri öncesi ve sonrasındparti tüzüğüne uygun olmayan açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Sinan Oğan'ın bu görüşlerini sosyal medya hesaplarında da paylaştığına dikkat çeken Büyükataman, Oğan'ın bu açıklamaları nedeniyle 26 Ağustos 2015'te Merkez Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edildiğini belirtti.