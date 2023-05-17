YSK'dan itirazlara yönelik açıklama
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs seçimlerine yönelik itirazlarla ilgili açıklama yaptı. Yener, ''YSK önüne gelen itirazları yasanın ön gördüğü süre içinde görüşüp sonuçlandıracaktır." dedi.
YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına itirazlara yönelik basın toplantısı düzenledi.
Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle:
''Oy verme gününde sandıktan çıkan oy pusulaları kurul huzurunda sayılmakta ve tüm kurul üyelerince ıslak imza ile imza altına alınmaktadır. İlgili evrakların ilçe seçim kurullarına teslim süreci siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşmiştir.
YSK önüne gelen itirazları yasanın öngördüğü süre içerisine görüşecektir. Sosyal medyada paylaşılan görsellerin YSK ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Süreç şeffaf şekilde devam etmektedir. YSK önde gelen itirazları yasanın ön gördüğü süre içinde görüşüp sonuçlandıracaktır."