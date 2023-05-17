Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık teknolojileri meslek lisesine Özdemir Bayraktar'ın adı verilecek

Seçim 2023
YSK'dan itirazlara yönelik açıklama
YSK'dan itirazlara yönelik açıklama
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle şüphelilerden biri tutuklandı
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle şüphelilerden biri tutuklandı
28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49'u yenilendi
28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49'u yenilendi
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
TÜİK, ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı
TÜİK, ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı
9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı
9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı
CHP'li belediye depremzedeleri önce kovdu, sonra geri adım attı
CHP'li belediye depremzedeleri önce kovdu, sonra geri adım attı
Türkiye ekonomisine dört koldan saldırı
Türkiye ekonomisine dört koldan saldırı
Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli olacak
Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli olacak
Depremzeden muhalefete tepki: Oy için mi yardım ettiniz?
Depremzeden muhalefete tepki: Oy için mi yardım ettiniz?
Kabineden Meclis yönetimine: İkinci tur sonrası yemin edecekler
Kabineden Meclis yönetimine: İkinci tur sonrası yemin edecekler
AK Parti Isparta'da milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu
AK Parti Isparta'da milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu
2'si öğrenci 4 kişinin boğulduğu olayda öğretmenlere soruşturma
2'si öğrenci 4 kişinin boğulduğu olayda öğretmenlere soruşturma
'Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde de yer alabiliriz'
'Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde de yer alabiliriz'
Erdoğan: Miting düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım
Erdoğan: Miting düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım
Şentop: Bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
Şentop: Bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama
'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama
Dört ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Dört ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar
Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar
Meclis giremeyen ünlü isimler
Meclis giremeyen ünlü isimler
Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle bir araya geldi
Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle bir araya geldi
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
YDUS sonuçları açıklandı
YDUS sonuçları açıklandı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık teknolojileri meslek lisesine Özdemir Bayraktar'ın adı verilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Bayraktar kardeşlerin bir babası vardı, Özdemir Bayraktar. Gerçekten uzay ve havacılık alanında ilk yerli ve milli imalatı yapmak için çok zorluklar altında çalışan ve o evlatları yetiştiren Özdemir Bayraktar beyefendiyi rahmetle, minnetle anarken ismini de okulumuza veriyoruz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 14:13, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 14:17
Yazdır
Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık teknolojileri meslek lisesine Özdemir Bayraktar'ın adı verilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki ilk meslek lisesi olan Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne (MTAL), 2021'de vefat eden milli SİHA'ların öncü ismi, eski Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın ismini vereceklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca "Ankara Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Açılış ve İşbirliği Protokolü İmza Töreni" düzenlendi.

Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

Mesleki eğitimde müfredatın güncellenmesi, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimleri, öğrencilerin beceri eğitimleri ve istihdamı gibi konularda sektörle işbirliği yaptıklarına işaret eden Özer, bunların ardından mesleki eğitime yüzde 1'lik dilimden öğrenciler alınmaya başladığını kaydetti.

Özer, Türkiye'nin gelişimine paralel olarak mesleki eğitimde birçok yeni alan açtıklarını, savunma sanayinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde ve 6 Şubat'taki depremlerin ardından ihtiyaç duyulan ürünlerin meslek liseleri tarafından hızla üretildiğine dikkati çeken Özer, şöyle devam etti:

"2018 ve 2019 yıllarında mesleki eğitimin döner sermaye kapsamındaki üretim kapasitesi sadece 200 milyonlar bandındaydı. 2022 yılını 2 milyarla kapattık, 2023 yılındaki hedefimiz 3,5 milyar. Bugün mesleki eğitimde 58 Ar-Ge merkezimiz var, fikri mülkiyetle ilgili çalışmalar yapıyor. Patent, faydalı model, marka tasarım tescilleri alıyor ve ticarileştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığının bu hamlelerden önceki fikri mülkiyet kapsamındaki aldığı tescilli ürün sayısı yılda 2,9'muş, 2022'de 8 bin 300 ürünün tescilini aldık ve 182 tanesi ticarileşti."

- "Savunma sanayisindeki atılım birilerini tedirgin etti"

Bakan Özer, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Seçim sürecinde savunma sanayi alanındaki bu tedirginlikler, gelgitler niye yaşandı; Çünkü Türkiye artık savunma sanayi alanında üretebilir ülke olmaya başladı. Türkiye savunma sanayi alanında 2 şeyi aynı anda yaptı. Bir, üretim kapasitesini artırdı, ikincisi, üretim kapasitesini artırırken üretimdeki yerli katkı oranını artırdı. Onun için dostlara güven, düşmana korku salan savunma sanayisindeki atılım birilerini tedirgin etti."

- "Özdemir Bayraktar'ın ismini okulumuza veriyoruz"

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir isim vermeleri gerektiğini dile getiren Özer, "Bayraktar kardeşlerin bir babası vardı, Özdemir Bayraktar. Gerçekten uzay ve havacılık alanında ilk yerli ve milli imalatı yapmak için çok zorluklar altında çalışan ve o evlatları yetiştiren Özdemir Bayraktar beyefendiyi rahmetle minnetle anarken ismini de okulumuza veriyoruz. Artık bu okulun ismi, 'Özdemir Bayraktar Uzay ve Havacılık Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' olacak. Biz ne kadar vefalı olursak, o isimler yaşayacak, bu ülke istikametinden dönmeden yoluna devam edecek." diye konuştu.

Bakan Özer, "Mesleki eğitimin ortaöğretimdeki payı, yüzde 30'lardan bugün itibarıyla yüzde 53'e ulaştı. Mesleki eğitimin ortaöğretimdeki payı ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıktı." dedi.

- "Ülkemizde aranan elemanlar haline gelecekler"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de mesleki ve teknik liselere önem verdiklerini belirterek, bu konuda bütün savunma sanayi şirketleriyle seferber olduklarını söyledi.

Sanayi şirketlerinin kendi alanlarıyla ilgili mesleki eğitim konusunda elini taşın altına koyması gerektiğine işaret eden Demir, "Nitelikli insan gücü derken gerçekten mezun olduğu günden itibaren iş yapabilecek, piyasada aranan niteliklere sahip elemanlardan bahsediyoruz. Bu okullardaki öğrencilerimizin mezun oldukları gün çok önemli yetkinliklere sahip olmasını amaçlıyoruz. Uçak bakımı gibi konularda çok sayıda meslek lisesi var ama burası biraz daha özel. Bir de 'uzay' diye bir havalı kelime var. Bu okul da havada olacak, öğrencilerimiz de havada olacak. Gerçekten edindikleri kabiliyetler, tecrübeler ve yeteneklerle inşallah ülkemizde aranan elemanlar haline gelecekler. İdealimiz bu." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy da bu okuldan mezun olacak öğrencilerin hava taşıtları alanındaki projelere büyük destek olacağına inandıklarını söyledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise meslek liselerindeki müfredatın, sektör temsilcileriyle beraber oluşturulmasının önemine işaret ederek, lisenin hayırlı olmasını diledi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Nazan Şener ise lisede uygulanacak müfredatla gençlerin savunma sanayi alanında ayrıcalıklı birer mavi yakalı olacağını dile getirerek, "Bu gençlerimiz üniversite eğitimi almak isterlerse kazandıkları tecrübeyle donanımlı birer beyaz yakalı olarak da sektörde yer alabilecektir." dedi.

Konuşmaların ardından Özer ile Demir, işbirliği protokolünü imzaladı ve beraberindekilerle kurdele keserek resmi açılışını yaptıkları liseyi gezdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber