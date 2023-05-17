Kütahya'da evinde piknik tüpü patlayan kadın öldü

Beyköy Mahallesi 1. Sokak'taki bir evden gelen patlama sesinin ardından komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yalnız yaşadığı evde ağır yaralanan Cemile Baysal'ı (75) Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaşlı kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Patlamanın, mutfaktaki piknik tüpünden kaynaklandığı öğrenildi.

Baysal'ın yeğeni ve komşusu Ahmet Bakan, gazetecilere, sabah büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Bakan, iki kez patlama sesi duyduklarını ve hemen yetkililere haber verdiklerini belirterek, "Vardığımızda ev harap haldeydi. Halam yerde yatıyordu. Ekipler hızlıca geldi. Patlama çok şiddetliydi, evlerimiz sallandı. Allah kimsenin başına vermesin." dedi.