'Sırtımızı teröre, teröristlere, Kandil'e değil, milletimize yasladık'

Seçim 2023
Yeni Meclis'in en kıdemli milletvekilleri
Yeni Meclis'in en kıdemli milletvekilleri
Sinan Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
Sinan Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle şüphelilerden biri tutuklandı
Muharrem İnce paylaşımları nedeniyle şüphelilerden biri tutuklandı
28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49'u yenilendi
28. Dönem parlamentosunun yüzde 63,49'u yenilendi
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
Bankaların kredi uygulamaları konut satışlarını frenliyor
TÜİK, ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı
TÜİK, ilk çeyrek işsizlik verilerini açıkladı
9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı
9 ilde FETÖ operasyonu: Görevde olanlar dahil 15 gözaltı
CHP'li belediye depremzedeleri önce kovdu, sonra geri adım attı
CHP'li belediye depremzedeleri önce kovdu, sonra geri adım attı
Türkiye ekonomisine dört koldan saldırı
Türkiye ekonomisine dört koldan saldırı
Depremzeden muhalefete tepki: Oy için mi yardım ettiniz?
Depremzeden muhalefete tepki: Oy için mi yardım ettiniz?
Kabineden Meclis yönetimine: İkinci tur sonrası yemin edecekler
Kabineden Meclis yönetimine: İkinci tur sonrası yemin edecekler
AK Parti Isparta'da milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu
AK Parti Isparta'da milletvekili sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu
2'si öğrenci 4 kişinin boğulduğu olayda öğretmenlere soruşturma
2'si öğrenci 4 kişinin boğulduğu olayda öğretmenlere soruşturma
'Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde de yer alabiliriz'
'Şartlarımız kabul edilirse, hükümetin içinde de yer alabiliriz'
Erdoğan: Miting düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım
Erdoğan: Miting düşünmüyorum, depremzedelerle buluşacağım
Şentop: Bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
Şentop: Bakanlar yemin etmediği sürece görevlerine devam edebilir
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama
'Bazı partilerin oyu sisteme yanlış girildi' iddiasına açıklama
Dört ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Dört ilde seçim sonuçlarına itiraz edildi
Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar
Merkez Bankası'ndan kredi kartıyla avans çekimi için yeni karar
Meclis giremeyen ünlü isimler
Meclis giremeyen ünlü isimler
Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle bir araya geldi
Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle bir araya geldi
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Üniversiteden 'resmi plaka' ile ilgili basın açıklaması
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
Oy verme süresi 2 gün olan ülkelerde süre 5 güne çıkartıldı
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
Deprem bölgesinde KPSS ücreti kararı
YDUS sonuçları açıklandı
YDUS sonuçları açıklandı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Şırnak'ta 3 jandarma personeli şehit, 1 güvenlik korucusu ağır yaralı
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Gazeteci Kemal Öztürk'ten YSK üyelerine alkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle görüşecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Sırtımızı teröre, teröristlere, Kandil'e değil, milletimize yasladık'

"Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın, gazetelerinde, dergilerinde hilalimizi kırarak Cumhur İttifakı'nın yenileceğinden bahseden dergiler, gazeteler şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek oranda destek aldığından bahsediyorlar. Milletin desteğinden bahsediyorlar"- "Sırtımızı teröre, teröristlere, Kandil'e değil, milletimize yasladık. Milletimizle birlikte yol yürüdük"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 14:37, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 14:38
Yazdır
'Sırtımızı teröre, teröristlere, Kandil'e değil, milletimize yasladık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın, gazetelerinde, dergilerinde hilalimizi kırarak Cumhur İttifakı'nın yenileceğinden bahseden dergiler, gazeteler şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek oranda destek aldığından bahsediyorlar. Milletin desteğinden bahsediyorlar." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, partisinin Şile teşkilatıyla bir araya geldi.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimleri için yaptıkları çalışmalardan dolayı ilçe teşkilatına teşekkür etti.

Milletin, iradesini Cumhur İttifakı'ndan yana kullandığını belirten Kurum, "Cumhur İttifakı olarak Meclis'te en yüksek çoğunluğu aldık. Yalanların, bahanelerin, milletin nezdinde hiçbir karşılığının olmadığını da aslında bu seçimde yine görmüş olduk." diye konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 yıldır milletin geleceği adına eserler ürettiğini dile getirerek, vatandaşların 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'na sandıkta en güçlü cevabı verdiğini ifade etti.

Deprem bölgelerinde yaşayanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor oranda destek verdiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Allah hepsinden razı olsun. Cumhurbaşkanımızın, bizlerin yanında durdular. Bu da aslında muhalefetin anlaması gereken bir duruş. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İnşallah aynı anlayışla, motivasyonla biz hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Beş yıllık bakanlık sürecinde hep milletimizin dertleriyle bir arada olduk. Dertlerin çözümü adına bir irade ortaya koyduk. Biz, milletimizin yaralarını sararken, yeri geldi ekmeğimizi depremzede kardeşlerimizle bölüştük. Yeri geldi evimizi, işimizi, aşımızı paylaştık. İnşallah, deprem bölgesinden elimizi, gönlümüzü, yüreğimizi 85 milyon büyük Türkiye ailesi olarak çekmeyeceğiz."

Kurum, 2,5 milyon oy farkıyla ilk turu tamamladıklarını aktararak, aynı motivasyonla ve heyecanla ikinci tur için çalışacaklarını belirtti.

- "Kavgamız muhalefetle değil, ülkemize diz çöktürmek isteyen güruhlarladır"

Hizmet götürürken hiç kimseyi dini, dili, ırkı, inancı, mezhebinden dolayı ayırt etmediklerini belirten Kurum, Şile'deki çalışmaların da bitmesiyle burasının, bölgenin cazibe merkezi olacağına değindi.

Bakan Kurum, "Bizim kavgamız muhalefetle değil, ülkemize diz çöktürmek isteyen güruhlarladır. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın, gazetelerinde, dergilerinde hilalimizi kırarak Cumhur İttifakı'nın yenileceğinden bahseden dergiler, gazeteler şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek oranda destek aldığından bahsediyorlar. Milletin desteğinden bahsediyorlar. Sırtımızı teröre, teröristlere, Kandil'e değil, milletimize yasladık. Milletimizle birlikte yol yürüdük." ifadesini kullandı.

Buradaki konuşmaların ardından Sancaktepe'ye giden Kurum, esnaf lokantasını ziyaret edip vatandaşlarla yemek yedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber