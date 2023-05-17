HDP, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda ilk turdaki tavrını koruyacak

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Yeşil Sol Parti, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda, ilk turdaki tavrını koruma kararı aldı.

HDP ve Yeşil Sol Partinin dün HDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ortak Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Yeşil Sol Partinin Mecliste Türkiye'nin üçüncü büyük temsiliyetine ulaşma başarısının önemli olduğu ancak seçimlerde istenen ve öngörülen sonucun elde edilemediği belirtilen açıklamada, yaşanan yetersizliklerin giderilmesi için çalışmalara başlandığı, siyasetin her düzleminde ve alanında sonuna kadar toplumun çıkarlarının savunulmaya devam edileceği kaydedildi.

"Meclisin üçüncü büyük partisi olarak, seçimlerin ilk turunda kazanmasına imkan vermediğimiz rejime, ikinci turda kaybettirme kararlılığımız sürmektedir." değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Önümüzdeki 11 günlük süreçte, bize nefes ve can veren halklarımızın mücadele azmiyle yolumuza devam edecek ve mutlaka kazanacağız. Önümüzdeki günlerde gerek örgütlü yapılarımızın, bileşenlerimizin ve ittifaklarımızın gerekse halkımızın adalet, barış ve özgürlük düşmanı bu rejime karşı geri adım atmadan, kararlı şekilde tepkisini sandıkta bir kez daha ortaya koyacağına olan inancımız tamdır."

Açıklamada, seçmenlere ikinci turda eksiksiz sandığa gitmeleri çağrısında bulunuldu.