Urfa'da Züğürt Ağa filmini anımsatan olay gerçekleşti

14 Mayıs seçimlerinde Urfa'daki sekiz bağımsız milletvekili adayından biri olan Abdulkadir Aslantaş, seçim çalışmalarına aylar öncesinden başlamıştı. Öyle ki, bu çalışmalarından dolayı Aslantaş'ın kentte hatırı sayılır bir oy sayısına ulaşabileceği düşünülüyordu. Ancak sandıktan çıkan sonuçlar öyle olmadı. Resmi olmayan sonuçlara göre, kentte bağımsız adaylar arasında en çok oy alan dördüncü isim olan Aslantaş'a sandıktan çıkan toplam oy 2 bin 878 oldu.

'İNSAN BU KADAR GERİ ZEKALI OLUR MU?'

Aslantaş ile ilginç olan durum ise kendi söylemiyle, oy kullandığı sandıktan kendisine oy çıkmamış olması. Kendisi de bu duruma çok şaşıran Aslantaş, "Bazıları diyor ki, 'Sen kendi kendine oy vermemişsin.' Çok doğru, insan bu kadar geri zekalı olur mu?" diye sordu.

'KÖYLERİMİZDEKİ OYLAR BİLE YOK'

Urfa'da aylardır seçim çalışması yaptığını belirten Aslantaş, şunları söyledi: "Ben Urfa genelinde 14 aydır sahadayım ama bana yansıtılan oy 2 bin 878. Sadece bize atılan görüntülere göre 18 bin 722 oy almışız. Gelen görüntülere göre sadece iki sandıkta 700'den fazla oy almışım. Üstelik bunlar kendi köylerimiz ama bu oylar da ortada yok. Yani ıslak imzalı tutanaklarda bana oy yazılmamış. Aldığım oyların bana eksik yansıtıldığını iddia ediyorum. Ben kendime mi güleyim yoksa başkasına mı güleyim bilmiyorum."

İTİRAZI REDDEDİLDİ

Aslantaş'a göre aldığı oylar yüksek ama sonuçlarda bunlar görünmüyor. Oylarının tutanaklara geçirilmediğini iddia eden Aslantaş, Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunduklarını belirterek, "Sandıkların incelenmesini istedik. Ancak İtirazımız reddedildi" dedi.

Ali GÜZEL/Artı Gerçek