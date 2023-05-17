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Kılıçdaroğlu'ndan 'Vatanını seven sandığa gelsin' çağrısı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Türkiye için Karar Ver" etiketiyle yeni bir video paylaştı. "Vatanını seven sandığa gelsin" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini "Mutlaka ama mutlaka kazanacağız" diyerek bitirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 15:24, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 15:37
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur için sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu "Türkiye için #KararVer" etiketiyle paylaştığı videoda vatandaşları "Vatanını seven sandığa gelsin" sözleriyle oy vermeye davet etti.

"İTHAL OY UĞRUNA KILINI KIPIRDATMAYANLARA BU VATANI BIRAKMAYACAĞIZ"

Sözlerini "Mutlaka ama mutlaka kazanacağız" diyerek bitiren Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Buradan herkese sesleniyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Sınır namustur, öyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız.

"KADINLARI SAHİPLENDİRECEĞİNİ SÖYLEYENLERE BU VATANI BIRAKMAYACAĞIZ"

Kadınlara eşya gibi bakıp, onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız

"RUSYANIN GÜDÜMÜNE GİRENLERE BU VATANI BIRAKMAYACAĞIZ"

Daha düne kadar BOP'un eş başkanı olan, şimdilerdeyse kapısında el pençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren, çakma dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız.

"VATANDAŞ DEPREMDE CANINDAN OLURKEN KAN SATANLARA BU VATANI BIRAKMAYACAĞIZ"

On binlerce vatandaş depremde canından olurken korkusundan deprem sabahı askere 'Dur' emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını işine geldi mi 'Kürt', işine gelmedi mi 'PKK'lı', işine geldi mi 'mütedeyyin', işine gelmedi mi 'FETÖ'cü' diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

"FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ YAPIP ORDUYA KUMPAS KURANLARA BU VATANI BIRAKMAYACAĞIZ"

ABD ve FETÖ'yle işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara ordunun en mahrem yeri olan kozmik odayı namertlere açıp, onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız.

"ÖLÜ TOPRAĞINI ATIN ÜSTÜNÜZDEN, VATANINI SEVEN SANDIĞA GELSİN"

Vatanını seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler türlü yalanlarla, sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar.

Ve siz gençler, ayağa kalkın, ayağa. Ölü toprağını atın üzerinizden, vatanını seven sandığa gelsin."

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