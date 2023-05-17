Millet İttifakı'nın genel başkanlarının toplantısı sona erdi
Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanlarının CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldiği toplantı sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 18:17, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 18:19
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.
Basına kapalı toplantı, 3 saat sürdü.