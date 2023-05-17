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Kalp krizinden hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta vatani görevi sırasında kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Jandarma Er Selçuk Sarıkaya, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 15:43, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 15:43
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Kalp krizinden hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta vatani görevi sırasında kalp krizi geçirerek bir süre yoğun bakımda tedavi gören Jandarma Er Selçuk Sarıkaya (20), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sarıkaya'nın naaşı bu sabah memleketi Çan ilçesine getirildi. Söğütalan köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıkaya, askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Babaanne Rukiye Sarıkaya, torununun tabutuna sarılıp, "Ben seni hiç yalnız bırakmadım sen beni neden bıraktın. Beni de al yanına" diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze törenine; Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, İl Jandarma Kom. Yrd. Jandarma Albay Kamil Türkdönmez, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, siyasi partilerin ve STK'ların başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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