Tabancasını temizlerken kendini vuran muhtar hayatını kaybetti
Artvin'in Şavşat ilçesinde, tabancasını temizlerken göğsünden yaralanan muhtar yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 17:38, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 17:41
İlçeye bağlı Arpalı köyünün muhtarı Zeki Koşar (73), ilçe merkezindeki evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Koşar'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.