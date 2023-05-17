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Bakan Kurum: Seçim biter bitmez depremzedeleri sokağa attılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Döner ve börek keserek vatandaşlara ikram eden Kurum, "CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, orada seçim biter bitmez kendilerine destek olmadıkları için afetzede kardeşlerimizi sokağa attılar" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 17:46, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 17:46
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Bakan Kurum: Seçim biter bitmez depremzedeleri sokağa attılar

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul 1. Bölge'den milletvekili seçilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bir dönercide döner kesen Kurum, vatandaşlara döner ikram etti. Daha sonra bir börekçiye uğrayan Bakan Kurum, ardından AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere ilişkin iddialarına değinen Kurum, "Birileri, afetzede kardeşlerimizin yaralı kalplerine bakmaksızın sosyal medyadan, kararmış o zihniyetlerini, kalplerini ortaya koydular ve alay ettiler. Ama görüyorsunuz, milletimiz o noktada en net cevabı da 14 Mayıs'ta verdi. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, orada seçim biter bitmez kendilerine destek olmadıkları için afetzede kardeşlerimizi sokağa attılar. Dışarı bıraktılar, açta ve açıkta bıraktılar. Hiçbir depremzede kardeşim merak etmesin, sizin mazlumların hamisi, lideriniz Cumhurbaşkanınız var. Sizin Recep Tayyip Erdoğan'ınız var. Sizi kimseye yar etmez, sizi açta açıkta bırakmaz. 11 ilimizi de daha önceki depremlerde olduğu gibi yine millete sözünü tutarak vaat ettiklerini gerçekleştirir" dedi.

"Depremzede kardeşlerimizi istismar edenlere, alay edenlere 28 Mayıs'ta cevabı milletimiz verecek"

Kurum, "Bizim derdimiz 11 ilimiz, afet bölgemiz. Afet bölgesindeki kardeşlerimizdir ve onlar için bu mücadeleyi veriyoruz. Onlar için 28 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. 28 Mayıs'ta depremzede kardeşlerimizi istismar edenlere, onlarla alay edenlere net bir cevabı hep birlikte vereceğiz. Depremzede kardeşlerimiz için, milletimiz için, gençlerimiz için vereceğiz. Ve deprem bölgesinde vatandaşlarımız Cumhur İttifakımıza, Cumhurbaşkanımıza rekor bir destek sundular. Allah hepsinden razı olsun, onların yokluğunu bize göstermesin" dedi.

"3 ayda 180 bin konutun inşasını başlatan bir irade var"

Anadolu'yu yeniden ayağa kaldıracaklarını söyleyen Bakan Kurum, "11 ilimize sözlerimizi tutacağız, ilk etapta 319 bin ve ardından 650 bin konutumuzu 11 ilimizde yapmak suretiyle Anadolu'muzu yeniden ayağa kaldıracağız. Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki konut yapım sayısı 170 binlere ulaştı. Hafta sonu Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri ile birlikte depremin üzerinden 3 ay geçti. 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlatan bir irade var" şeklinde konuştu.

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