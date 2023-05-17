Tırın çarptığı elektrikli bisikletteki kadın öldü, oğlu yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde tırın çarptığı elektrikli bisikletteki anne öldü, oğlu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 17:54, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 17:56
Elikesik Mahallesi'ndeki tünelde A.S. (27) idaresindeki 31 AFL 17 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen Ayşe Güven'in (48) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ayşe Güven ile bisiklette yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki oğlu A.E.G, yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan anne, kurtarılamadı.
Tır şoförü gözaltına alındı.