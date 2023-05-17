Tırın çarptığı elektrikli bisikletteki kadın öldü, oğlu yaralandı

Kazada yaralanan Ayşe Güven ile bisiklette yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki oğlu A.E.G, yaralandı.

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