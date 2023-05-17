Ceza alan sanık ve yakınları hakime saldırdı: 4 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasında 8 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık ve 3 yakını, hakime saldırdıkları gerekçesiyle tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Mayıs 2023 19:21, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2023 19:23
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık M.N.Ç, "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adliye koridorunda bekleyen M.N.Ç. ve 3 yakını, duruşmaların sona ermesiyle mahkeme salonundan çıkan hakime saldırdı.
Güvenlik güçleri, müdahale ederek saldırganları gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından bugün nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.N.Ç. ile 3 yakını tutuklanarak, cezaevine gönderildi.