Erdoğan'dan şehitlerin ailelerine başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit jandarma uzman çavuşlar Özcan İlhan, Bayram Doğan, Serkan Ölmez, Gaffar Mayik ve güvenlik korucusu Cevher Özgün'ün yakınlarını arayarak taziyelerini iletti.

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