Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan son yolculuğuna uğurlandı

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

Daha sonra tekbirlerle birlikte "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar atıldı.

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